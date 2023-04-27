За сутки ВФУ выпустили по ДНР более 200 боеприпасов

ВФУ продолжают отрывать огонь по мирным кварталам Республики. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки открыли огонь по восьми населенным пунктам Донецкой Народной Республики, включая Ясиноватую, Владимировку, Верхнетроицкое, Макеевку, Донецк и Минеральное. Всего по территории Республики было выпущено более 200 боеприпасов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка. Повреждены 11 жилых домостроений в Петровском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что на донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, ударного БПЛА, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 4 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском — 4 обстрела из артиллерии 155 и 152 мм. На волновахском— 2 обстрела из артиллерии 155 мм.

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