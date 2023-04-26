Из украинского плена вернули 40 российских военнослужащих

В начале апреля из украинского плена были освобождены 106 российских военнослужащих. Фото: ТГ/Москалькова
Из украинского плена удалось вернуть еще 40 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Там уточнили, что бойцов освободили в результате очередного обмена с украинской стороной.
- В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что освобожденных военных самолетами военно-транспортной авиации доставят для прохождения лечения и реабилитации в Москву. Сейчас медики оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Напомним, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова искренне верит в освобождение из украинского плена всех военнослужащих РФ. Главная правозащитница нового субъекта России с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе прилагает максимум усилий для возвращения защитников Республики домой.
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