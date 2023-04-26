ВСУ выпустили по Донецку и его окраинам почти 100 снарядов за день

За прошедший день столица ДНР двадцать раз подвергалась вражеским обстрелам Фото: Александр КОЦ

За прошедший день столица Донецкой Народной Республики двадцать раз подвергалась вражеским обстрелам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что противник выпустил по городу и его окраинам почти 100 снарядов.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также населенного пункта Александровка укронацисты выпустили 66 снарядов калибром 155 мм и 27 снарядов калибром 152 мм. Один боеприпас сброшен с беспилотного летательного аппарата, - проинформировал мэр.

Сообщается, что повреждения получили 2 многоквартирных и 9 частных жилых домов. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

- Ранения получили женщины 1942 и 1953 годов рождения и мужчина 1972 года рождения, - заявил Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника над Донецком, в результате чего были ранены мужчина и женщина. Пострадавших госпитализировали в ДОКТМО.

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