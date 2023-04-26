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НовостиПолитика26 апреля 2023 19:52

ВСУ выпустили по Донецку и его окраинам почти 100 снарядов за день

Повреждены более десятка домов, ранены трое мирных жителей
Ирина ДМИТРИЕВА
За прошедший день столица ДНР двадцать раз подвергалась вражеским обстрелам

За прошедший день столица ДНР двадцать раз подвергалась вражеским обстрелам

Фото: Александр КОЦ

За прошедший день столица Донецкой Народной Республики двадцать раз подвергалась вражеским обстрелам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что противник выпустил по городу и его окраинам почти 100 снарядов.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также населенного пункта Александровка укронацисты выпустили 66 снарядов калибром 155 мм и 27 снарядов калибром 152 мм. Один боеприпас сброшен с беспилотного летательного аппарата, - проинформировал мэр.

Сообщается, что повреждения получили 2 многоквартирных и 9 частных жилых домов. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

- Ранения получили женщины 1942 и 1953 годов рождения и мужчина 1972 года рождения, - заявил Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника над Донецком, в результате чего были ранены мужчина и женщина. Пострадавших госпитализировали в ДОКТМО.

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