Жителя Тореза могут приговорить к шести годам тюрьмы за кражу носков и кастрюли супа

Подозреваемый рассказал, каким образом проник в дом. Фото: МВД ДНР

Жителю Тореза грозит шесть лет тюрьмы за кражу в частном доме. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что правоохранители задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в совершении данного преступлении. Отмечается, что он обворовал свою знакомую, будучи сильно «подшофе».

- Нетрезвый злоумышленник пришел навестить приятельницу и, не застав ее дома, решил воспользоваться ситуацией в корыстных целях. Фигурант ногой выбил оконное стекло и пробрался в дом. В помещении он нашел продукты питания, четыре пачки сигарет, предметы личной гигиены, носки, а также кастрюлю супа, - заявили в ведомстве, отметив, что сумма причиненного хозяйке дома ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Сотрудники полиции уже установили причастность фигуранта еще к двум кражам. Ранее мужчина был уже неоднократно судим.

В отношении вора завели уголовное дело. Теперь ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей и до шести лет тюрьмы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Житель Тореза похитил у отчима 750 тысяч рублей на открытие СТО

На украденные деньги мужчина успел купить гараж, четыре автомобиля, а также инструменты (подробнее)