В Донецкий центр охраны материнства и детства передали средства для ухода за новорожденными

Гуманитарный груз был собран благодаря поддержке общественных организаций, различных центров и активистов. Фото: ДАН

В Донецкий центр охраны материнства и детства поступила гуманитарная помощь для новорожденных. В ее состав вошли пеленки и памперсы для малышей. Об этом сообщила депутат Народного совета ДНР, член общественной организации «Дельфины» Юлия Михайлова, которая доставила груз.

Она отметила, что жителям региона доводится переживать очень непростое время, и многие из них сейчас нуждаются в помощи.

- Я рада была внести свой хоть и небольшой вклад в будущее этих новорожденных жителей России. Пусть их глазки видят лишь мирное небо, а их ушки никогда не услышат разрывов снарядов, - отметила депутат.

Безусловно, оказанную помощь оценят мамы новорожденных, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Им раздадут средства по уходу за детьми. По словам Михайловой, гуманитарный груз был собран благодаря поддержке общественных организаций, различных центров и активистов.

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