В ДНР доставили гуманитарный груз для детей и инвалидов из Амвросиевки, Иловайска и Шахтерска

Детям передали сладкие подарки. Фото: Народная дружина ДНР

Народная дружина ДНР передала гуманитарный груз в Шахтерский дом инвалидов, Амвросиевский дом-интернат и детский сад Иловайска. Туда привезли более тысячи шоколадных вафель. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе организации.

Там уточнили, что в период пасхальных праздников ребят решили побаловать сладостями.

- Всего в предпасхальный период Народная дружина и Народный фронт передали более 10 тонн шоколадных вафель от неравнодушных граждан РФ в Горловскую и Донецко-Мариупольскую епархии для детей из воскресных школ и детей прихожан, - отметили активисты.

В организации уточнили, что на данный момент сладкие презенты раздают детям, которые относятся к социально незащищенным категориям.

Напомним, ранее сообщалось, что Народный фронт посетил с визитом город Докучаевск в ДНР. Совместно с Народной дружиной туда привезли 600 гуманитарных и 600 гигиенических наборов для социально-незащищенных граждан, а также семей военнослужащих.

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