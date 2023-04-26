В ДНР стали чаще расплачиваться в магазинах за покупки платежными картами «Промсвязьбанка»

Оплатить покупки в супермаркете картой теперь не проблема Фото: Алексей БУЛАТОВ

Граждане Донецкой Народной Республики все чаще используют при расчетах бесконтактную оплату платежными картами от «Промсвязьбанка». Таким образом они потратили на покупки уже 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

- ПСБ активно развивает инфраструктуру для приема безналичной оплаты в новых регионах, предлагая жителям удобные сервисы для повседневной жизни. Население ДНР все чаще пользуется оплатой картами - так, общий объем всех операций по картам в терминалах ПСБ составил более 4,5 млрд рублей, - заявили там.

В банке отметили, что с начала этого года объем расчетов платежными картами в торговых точках Республики вырос почти в 3 раза. Чаще всего таким образом люди расплачивались за покупку лекарств, продукты, детские товары, а также использовали безналичные расчеты при посещениях столовых и кафе.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСБ установил в торговых сетях ДНР больше трех тысяч терминалов безналичного расчета. Число аппаратов с осени увеличилось в 4,5 раза.

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