Глава СНБО Украины Данилов признал, что сдача Артемовска приведет к обвалу фронта и отходу ВСУ на запад

В случае проигрыша украинская армия рискует очень быстро откатиться до границ региона Фото: Александр КОЦ

Сдача Артемовска украинскими войсками приведет к обвалу оставшегося фронта. Такие последствия отступления ВСУ из города предрек секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

- Это для нас важный стратегический пункт. И уже неоднократно на этом акцентировалось внимание, когда говорили, что нужно сдать, отойти, - отметил украинский чиновник в интервью телеканалу «Первый».

По словам Данилова, в случае проигрыша украинская армия рискует очень быстро откатиться до западных границ региона. Он также добавил, что по мнению украинских военных, этот участок передовой необходимо обязательно удержать, чтобы оставшаяся часть фронта не посыпалась.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытки контратак ВСУ на севере и юге Артемовска. Отряды российских штурмовиков продолжают уничтожать противника в западной части города. Их поддерживают авиация и спецназ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Денис Пушилин: Противник упирается и сделал символ из Артемовска, так же, как из Соледара

Глава ДНР уверен, что для ВСУ нет стратегической целесообразности удерживать город (подробнее)