В Донбассе создадут прокуратуру по надзору за шахтами

Специальный орган проследит за исполнением законов в угольной отрасли. Фото: Официальный сайт ДНР

Низкий уровень безопасности угольных предприятий Донбасса вызывает особую тревогу у российских властей. Поэтому было принято решение создать специализированную прокуратуру по надзору в этой сфере. Такую информацию озвучил в ходе ежегодного отчета в Совете Федерации генпрокурор России Игорь Краснов.

- Особую тревогу сейчас вызывают изношенное оборудование, отсутствие современных систем контроля, средств защиты и в целом низкий уровень безопасности на шахтах Донбасса. В таких условиях мною принято решение о создании в этом регионе специализированной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угольной отрасли, - заявил он.

По словам генерального прокурора, подобные прокуратуры уже функционируют в Кузбассе и Республике Коми. Они показали эффективность предметного подхода к организации надзора, применяемого в сфере промышленной безопасности.

Напомним, ранее в ДНР рассказали, как собираются повысить рентабельность добычи угля. Для привлечения инвестиций угольную отрасль ожидает реорганизация.

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