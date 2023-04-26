В ДНР приняли первые заявки на получение «беженских» выплат от жителей Артемовска

После нескольких месяцев боевых действий жители Артемовска смогли эвакуироваться на территорию ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике приняли первые заявки на получение «беженских» выплат от жителей, эвакуированных из Артемовска. Об этом сообщила ДАН зампредседателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Отметим, что все граждане, эвакуированные из зоны боевых действий в новых регионах РФ, имеют право на единовременную денежную помощь в размере 10 тысяч рублей.

- У нас только вот начался сбор документов, уже есть первые обращения. В частности, за выплатой обратились эвакуированные лица из Артемовска и прилегающих к нему поселков и сел, - заявила Толстыкина.

По словам чиновницы, всего приняты уже около 200 заявлений.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Артемовска отказались эвакуироваться на подконтрольную Украине сторону. Люди ожидали прихода российских сил. Как рассказал один из российских штурмовиков, его подразделение повстречало в городе семью с двумя маленькими сыновьями, которые прятались в частном секторе, отказываясь уезжать в подконтрольные киевскому режиму районы. Боец добавил, что так поступили многие горожане.

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