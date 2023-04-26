Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 апреля 2023 13:50

В ДНР приняли первые заявки на получение «беженских» выплат от жителей Артемовска

Все эвакуированные граждане имеют право получить единовременную денежную помощь в размере 10 тысяч рублей
Ирина ДМИТРИЕВА
После нескольких месяцев боевых действий жители Артемовска смогли эвакуироваться на территорию ДНР

После нескольких месяцев боевых действий жители Артемовска смогли эвакуироваться на территорию ДНР

Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике приняли первые заявки на получение «беженских» выплат от жителей, эвакуированных из Артемовска. Об этом сообщила ДАН зампредседателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Отметим, что все граждане, эвакуированные из зоны боевых действий в новых регионах РФ, имеют право на единовременную денежную помощь в размере 10 тысяч рублей.

- У нас только вот начался сбор документов, уже есть первые обращения. В частности, за выплатой обратились эвакуированные лица из Артемовска и прилегающих к нему поселков и сел, - заявила Толстыкина.

По словам чиновницы, всего приняты уже около 200 заявлений.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Артемовска отказались эвакуироваться на подконтрольную Украине сторону. Люди ожидали прихода российских сил. Как рассказал один из российских штурмовиков, его подразделение повстречало в городе семью с двумя маленькими сыновьями, которые прятались в частном секторе, отказываясь уезжать в подконтрольные киевскому режиму районы. Боец добавил, что так поступили многие горожане.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

«Украинская власть – это мародеры»: Эвакуированные из Артемовска жители рассказали, как ВСУ и иностранные наемники намеренно разрушали их город

Денис Пушилин встретился с эвакуированными из Артемовска жителями (подробнее)