Все жители ДНР с инвалидностью пройдут переосвидетельствование по российским стандартам до 2026 года

Комиссия будет индивидуально рассматривать каждый конкретный случай. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Все жители Донецкой Народной Республики с инвалидностью пройдут переосвидетельствование по российским критериям к 2026 году. Это необходимо, чтобы государство могло оказывать поддержку в части лечения и реабилитации. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— При переосвидетельствовании выписывается индивидуальная программа реабилитации и абилитации. В этой программе врачи отмечают какие средства необходимы для того, чтобы помочь инвалиду в его повседневной жизни, например, коляска, трость, протезирование, санаторно-курортное лечение. Без этой программы государство не сможет оказывать поддержку, — отметила зампред.

Вице-премьер добавила, что комиссии максимально постараются сохранить уже полученную группу инвалидности.

— Да, есть мнение, что присвоение группы инвалидность жестче в России. Но мы работаем с комиссиями, чтобы они индивидуально подходили к каждому гражданину и постарались максимально сохранить ту группу, которая у него уже есть, — подчеркнула Толстыкина.

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