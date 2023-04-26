Российские артиллеристы уничтожили под Авдеевкой автомобильную колонну ВСУ

Российские военные нанесли по колонне противника огневой удар из «Града» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобильная колонна, транспортировавшая боеприпасы для артиллерии ВСУ, была уничтожена по дороге к Авдеевке. Обнаружив колонну в районе Орловки, российские артиллеристы нанесли по ней огневой удар из «Града». Были ликвидированы пять единиц бронетехники и более двух десятков украинских силовиков. Об этом сообщили в пресс-центре российской группировки «Юг».

- На авдеевском направлении в районе населенного пункта Орловка артиллеристами 1-го армейского корпуса был выполнен огневой налет по автомобильной колонне ВСУ. Залпом реактивной системы БМ-21 «Град» уничтожено пять единиц бронетехники и до 25 человек живой силы противника, - заявили там.

Тем временем в районе населенного пункта Марьинка была сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделениями специального назначения Южной группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений противника общей численностью до 30 человек.

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