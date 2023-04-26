Волонтеры группы «Москва-Донбасс» доставили гумпомощь в Свято-Касперовский женский монастырь

Гуманитарную помощь получили служители храма. Фото: кадр из видео НМ ДНР

Активисты международной волонтерской группы «Москва-Донбасс» при поддержке первого Донецкого армейского корпуса привезли в Свято-Касперовский женский монастырь обувь и технику. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— В монастырь привезли обувь, различную бытовую технику, бытовую химию и сепаратор, которого очень не хватало служителям монастыря, — отметили в пресс-службе оборонного ведомства.

Напомним, что ранее Общероссийский Народный фронт доставил жителям Докучаевска порядка 1000 гуманитарных наборов. Совместно с Народной дружиной в город привезли 600 гуманитарных и 600 гигиенических наборов для социально-незащищенных граждан, а также семей военнослужащих. В наборы вошли крупы, подсолнечное масло, чай, кофе, сахар, сгущенное молоко, печенье, консервы, зубная паста, детский крем, одноразовые маски, мыло и другие гигиенические принадлежности.

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