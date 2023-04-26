Власти Мариуполя обсудили реконструкцию центральной части города

Представители Миссии рассказали, чем Ростовская область сможет помочь восстанавливаемому Мариуполю. Фото: Моргун/ТГ

Глава администрации Мариуполя обсудил с представителями миссии «Марш Мира – Людям Донбасса» планы по реконструкции центра города. Олег Моргун подчеркнул, что встреча с инициатором миссии, первым заместителем Верховного Атамана ВООК «Союз Казачьих Войск» Дмитрием Исаенко прошло в формате конструктивного диалога.

— Ознакомил гостей с нашим видением реконструкции центральной части города. Здесь планируем разместить отделения почты и банка, кафе и другие социальные объекты. Сейчас рассматриваем различные варианты, — рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

Моргун добавил, что участники Миссии представили продукцию предприятий Ростовской области, которая будет востребована в частном секторе.

— Насосы, котельное и газовое оборудование, металлические и панельные нагреватели и многое другое очень кстати, ведь в наших планах – восстановление 1 400 индивидуальных домостроений, — подчеркнул градоначальник.

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