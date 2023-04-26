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НовостиПолитика26 апреля 2023 11:10

Денис Пушилин принял участие в акции Дома народов России, посвященной борьбе с фашизмом

Врио Главы ДНР подчеркнул, что эта инициатива поможет обратить внимание людей на гибельность распространения идеологии фашизма
Виктория ПОДАРОВА
Пушилин добавил, что Россия продолжит делать все возможное, чтобы прекратить распространение фашистской идеологии. Фото: Пушилин/ТГ

Пушилин добавил, что Россия продолжит делать все возможное, чтобы прекратить распространение фашистской идеологии. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поддержал проект #SaveChildrenFromFascism, который инициировал Дом народов России. Акция призвана обратить внимание людей на гибельность идеи фашизма и защитить от него детей. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Фашизм – это страшная идеология, которая превратила в ад жизни миллионов людей по всему миру. Ее последствия, увы, известны и нам, жителям Донбасса. За годы боевых действий на нашей земле была пролита кровь сотен невинных детей. Мы этого никогда не забудем и будем продолжать делать все возможное, чтобы прекратить распространение фашистской идеологии, — отметил глава региона. — Мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки не забывали о преступлениях фашизма.

Пушилин подчеркнул, что в рамках акции запланирован комплекс мероприятий. Поддержать ее могут все неравнодушные жители России.

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