Денис Пушилин принял участие в акции Дома народов России, посвященной борьбе с фашизмом

Пушилин добавил, что Россия продолжит делать все возможное, чтобы прекратить распространение фашистской идеологии. Фото: Пушилин/ТГ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поддержал проект #SaveChildrenFromFascism, который инициировал Дом народов России. Акция призвана обратить внимание людей на гибельность идеи фашизма и защитить от него детей. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Фашизм – это страшная идеология, которая превратила в ад жизни миллионов людей по всему миру. Ее последствия, увы, известны и нам, жителям Донбасса. За годы боевых действий на нашей земле была пролита кровь сотен невинных детей. Мы этого никогда не забудем и будем продолжать делать все возможное, чтобы прекратить распространение фашистской идеологии, — отметил глава региона. — Мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки не забывали о преступлениях фашизма.

Пушилин подчеркнул, что в рамках акции запланирован комплекс мероприятий. Поддержать ее могут все неравнодушные жители России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветеранов Великой Отечественной войны в Макеевке 9 мая поздравят на дому

«Бессмертный полк» и праздничный концерт пройдут онлайн (подробнее)