Денис Пушилин принял участие в акции Дома народов России, посвященной борьбе с фашизмом

Пушилин добавил, что Россия продолжит делать все возможное, чтобы прекратить распространение фашистской идеологии. Фото: Пушилин/ТГ
Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики поддержал проект #SaveChildrenFromFascism, который инициировал Дом народов России. Акция призвана обратить внимание людей на гибельность идеи фашизма и защитить от него детей. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.
— Фашизм – это страшная идеология, которая превратила в ад жизни миллионов людей по всему миру. Ее последствия, увы, известны и нам, жителям Донбасса. За годы боевых действий на нашей земле была пролита кровь сотен невинных детей. Мы этого никогда не забудем и будем продолжать делать все возможное, чтобы прекратить распространение фашистской идеологии, — отметил глава региона. — Мы должны сделать все, чтобы наши дети и внуки не забывали о преступлениях фашизма.
Пушилин подчеркнул, что в рамках акции запланирован комплекс мероприятий. Поддержать ее могут все неравнодушные жители России.
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