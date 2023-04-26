Сотрудники научных организаций ДНР приняли участие в совещании с Минобрнауки России

Одна из целей Минобрнауки России — скорейшая интеграция научных организаций новых регионов страны. Фото: пресс-служба Минобрнауки РФ

Представители научных организаций Донецкой Народной Республики и Херсонской области приняли участие в трехдневном семинаре-совещании с министерством науки и высшего образования России. Участникам представили ключевые приоритеты государственной научной политики страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

— Интеграция научных организаций в научно-технологический ландшафт России — приоритетная для Министерства задача. Общими усилиями мы будем стараться сделать так, чтобы процесс интеграции прошел быстро и гладко, позволил бы обеспечить продуктивное развитие науки в новых регионах, а результаты этого развития были бы заметны и востребованы обществом, — отметил замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский.

На совещании также были подняты вопросы финансового обеспечения научных организаций, развития имущественного комплекса, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, и проведения государственной научной аттестации.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Демобилизованные студенты ДНР смогут стать преподавателями начальной военной подготовки в школах

Работу по трудоустройству студентов ведет Минобрнауки Республики (подробнее)