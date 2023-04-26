Демобилизованные студенты ДНР смогут стать преподавателями начальной военной подготовки в школах

Студенты непедагогических специальностей смогут пройти переподготовку для работы в школе. Фото: НМ ДНР

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики ведет работу по трудоустройству демобилизованных студентов региона. Они могут стать преподавателями начальной военной подготовки (НВП) в школах. Эту дисциплину включат в школьные образовательные программы с нового учебного года. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

— В новом учебном году в школьные образовательные программы планируется включить уроки начальной военной подготовки. Преподавать эти уроки смогут, в том числе, выпускники педагогических вузов, которые принимали участие в специальной военной операции и были демобилизованы, — отметила вице-премьер.

Толстыкина добавила, что студенты непедагогических специальностей смогут пройти переподготовку и также работать преподавателями НВП.

— Что касается демобилизованных студентов непедагогических специальностей, то если после окончания вуза они захотят работать в школах и быть преподавателями начальной военной подготовки, для них будет организовано обучение по программам дополнительного профессионального образования педагогической направленности, — подчеркнула зампред Республики.

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