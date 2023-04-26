За сутки саперы МЧС ДНР ликвидировали более 190 взрывоопасных предметов

Специалисты продолжают обследовать территорию Республики. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС Донецкой Народной Республики продолжают разминирование территории региона. За сутки саперы уничтожили 198 взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

— За минувшие сутки отряд пиротехнических работ МЧС ДНР 21 раз привлекался для проведения работ по разминированию территории Донецкой Народной Республики. Уничтожено 198 взрывоопасных предметов, — отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что с начала года в Донецкой Народной Республике обезврежено более 19,5 тысяч взрывоопасных предметов.

В ведомстве подчеркнули, что обезвреживанием взрывоопасных предметов должны заниматься только профессионалы. Мирным жителям не следует прикасаться к минам или неразорвавшимся снарядам, пытаться их передвигать или самостоятельно обезвредить. При обнаружении ВОП вызывайте МЧС но номеру 101.

Напомним, что при разминировании освобожденных территорий ДНР саперы столкнулись с боеприпасами иностранного производства. Особенно запоминающимися стали для пиротехников месяцы работы в Волновахе и Мариуполе

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