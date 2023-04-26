За сутки ВФУ обстреляли шесть городов ДНР, ранен один человек

ВФУ продолжают обстреливать Республику (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины за сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 134 боеприпаса. Под огнем ВФУ оказались шесть населенных пунктов ДНР. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанны с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Киевском районе Донецка. Повреждены 9 жилых домостроений в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 4 обстрела из артиллерии 155 мм. На ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм. На волновахском— 2 обстрела из артиллерии 155 мм. За предыдущие сутки эксперты СЦКК ДНР зафиксировали 27 обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

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