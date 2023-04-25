Марат Хуснуллин и Денис Пушилин обсудили будущую программу развития ДНР

Марат Хуснуллин и Денис Пушилин посмотрели как проходит восстановление Харцызска. Фото: Телеграм-канал вице-премьера РФ

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и врио Главы ДНР Денис Пушилин во время совещания обсудили подготовку программы социально-экономического развития региона.

- В программе социально-экономического развития новых регионов расписано все, что будет сделано в каждом населенном пункте в ближайшие 3 года, 5 лет, и в срок до 2030 года. И эту работу мы выстраиваем и синхронизируем на всех уровнях. Подробно обсудили региональные параметры и направления программы развития ДНР. Уже понятно, какие объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта туда войдут в первую очередь, какие дороги будут обновлены, какие объекты и системы коммунальной инфраструктуры и энергетики необходимо восстановить. Системных решений требует и работа общественного транспорта, - отметил Марат Хуснуллин.

Напомним, что сегодня Марат Хуснуллин вместе с Денисом Пушилиным посетили Харцызск.

- Прошлись по бульвару Шевченко, который после реконструкции стал самым любимым местом отдыха горожан - спасибо Нижегородской области - региону-шефу, - сказал Денис Пушилин.

По словам руководителя региона, в этом году в Харцызске и его городах-спутниках запланировано восстановить около 31 километра дорог.

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