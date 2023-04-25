Аграрии ДНР пересекли «экватор» весенней посевной кампании

Без хлеба Республика точно не останется. Фото: ТГ/Солнцев

В Донецкой Народной Республике большинство аграриев пересекли «экватор» весенней посевной кампании. Сельхозпроизводители обработали около 35,5 тысячи гектаров земель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава регионального правительства Евгений Солнцев.

- Несмотря на обильные осадки, которые уже несколько недель сопровождают Донецкую Народную Республику, аграрии продолжают весеннюю посевную кампанию. Сейчас сеют яровую пшеницу, яровой ячмень, овес, горох и чечевицу, - отметил он.

По словам Солнцева, в выполнении плана посевной традиционно лидируют сельхозпроизводители южных районов, где климат более благоприятный.

- Если говорить о плановых показателях, то по состоянию на 25 апреля в ДНР посеяно 64% яровых зерновых культур на площади 35,5 тысячи гектаров. По мере улучшения агроклиматических условий эти показатели будут увеличиваться, - заявил премьер, добавив, что без хлеба Республика не останется.

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