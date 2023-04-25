В Донецке завершили реконструкцию Вечного огня в военном училище

Вечный огонь на Аллее памяти будет гореть при любой погоде. Фото: ТГ/Кулемзин

На Аллее славы Донецкого высшего общевойскового командного училища завершили реконструкцию Вечного огня. Сегодня состоялся его пробный запуск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что работы провели специалисты акционерного общества «Мосгаз», и поблагодарил москвичей за неоценимую братскую помощь и поддержку.

- По словам работников предприятия, Вечный огонь на Аллее памяти будет гореть при любой погоде, а состав газа подобран так, что пламя видно даже в солнечный день, - рассказал Кулемзин, отметив, что окончательно Вечный огонь зажгут здесь в торжественной обстановке по случаю празднования Дня Победы.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР восстановят 17 мемориалов «Вечный огонь». Реконструкцию мемориалов анонсировали в Минстрое Республики.

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