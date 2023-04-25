Марат Хуснуллин осмотрел ход строительства нового водовода в ДНР

Сейчас специалисты занимаются пуско-наладочными работами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин посетил сегодня с рабочим визитом ДНР. Он проинспектировал объекты восстановления и строительства в нескольких городах, в том числе в Харцызске. Рядом с этим городом пройдет новый водовод для Республики из реки Дон. Вице-премьер России осмотрел ход его строительства.

- Это масштабный уникальный проект, который был построен за 5 месяцев. Много сложностей в его реализации, ведется пуско-наладка, - отметил Хуснуллин.

Зампред правительства России также рассказал, как прошел по одной из восстановленных улиц Харцызска.

- Кроме ремонта жилых домов здесь провели комплексное благоустройство внутридворовых территорий - обустроили дорожки, установили детские и спортивные площадки. В городе чисто - видна работа коммунальных служб, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин и Денис Пушилин проинспектировали ход восстановительных работ в Харцызске. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и врио Главы ДНР осмотрели ряд объектов и обсудили программу социально-экономического развития региона.

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