В Харцызске и его городах-спутниках планируют отремонтировать более 30 километров дорог

При помощи региона-шефа в городе восстановят дороги. Фото: ТГ/Пушилин

Нижегородская область продолжает заниматься восстановлением Харцызска. Сейчас там активно ремонтируют дороги. Всего за текущий год в этом городе и его спутниках планируют восстановить около 31 километра автодорог. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который совместно с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным осмотрел в Харцызске ряд восстанавливаемых объектов.

Глава региона отметил, что комфортная среда здесь формируется с учетом мнения жителей - и цвета фасадов домов, и пешеходные зоны, и адреса ремонта дорог выбирались горожанами путем голосования. По мнению Пушилина, такую практику следует распространить на все города и районы Республики.

- Прошлись по бульвару Шевченко, который после реконструкции стал самым любимым местом отдыха горожан - спасибо Нижегородской области - региону-шефу, - подчеркнул он.

Лидер ДНР также напомнил, что в Республике стартовал федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Жители уже могут проголосовать за 27 проектов, которые включены в данную программу.

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