«Объект масштабный»: Марат Хуснуллин рассказал о строительстве перинатального центра в Донецке

Строители должны завершить к декабрю все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Фото: ТГ/Хуснуллин

Строительство перинатального центра в Донецке ведется в хорошем темпе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин, который сегодня лично проинспектировал ход строительных работ.

Он отметил, что это масштабный объект - площадь центра составляет более 26 тысяч квадратных метров. Здесь уже возведен монолитный каркас, прокладываются инженерные сети и готовы образцы палат. Строители должны завершить к декабрю все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Тем временем региону необходимо найти главного врача и начать формировать профессиональную команду медиков, чтобы до конца года перинатальный центр смог уже полноценно работать.

Напомним, что с просьбой о строительстве такого медучреждения к Президенту России Владимиру Путину обратились жительницы Донецка. С момента его поручения уже выполнен масштабный объем работ.

- Крайне важно держать набранный темп, чтобы реализовать все запланированное и женщины региона уже в этом году смогли пользоваться услугами высокотехнологичного центра, рожать в комфортных условиях под наблюдением профессиональных специалистов, - подчеркнул Хуснуллин.

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