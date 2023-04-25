Перинатальный центр в Донецке планируют открыть к концу 2023 года

Строительство объекта ведется с опережением графика. Фото: ТГ/Пушилин

Строительство перинатального центра в Донецке ведется опережающими темпами. Его планируют открыть в конце этого года. Такую информацию обнародовал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который сегодня вместе с заместителем главы Правительства России Маратом Хуснуллиным проинспектировал ход строительных работ.

Руководитель Республики уточнил, что над возведением объекта трудятся 850 специалистов компании «Единый заказчик в сфере строительства». Они работают здесь в две смены, без выходных. Общая площадь центра составит 29 тысяч квадратных метров.

- Строители уже приступили к отделке внутренних помещений, монтажу окон, фасада и прокладке инженерных сетей, - рассказал Пушилин.

Сейчас стоит вопрос о наборе медперсонала. В перинатальном центре будут оказывать высокотехнологичную помощь по направлениям акушерства, перинатологии и неонатологии.

- Спасибо руководству Российской Федерации за такую заботу о материнстве и детстве региона, - отметил лидер ДНР.

Напомним, что перинатальный центр в Донецке строят в рамках поручения Президента России Владимира Путина.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Два крупнейших вуза Мариуполя восстановят к 1 сентября 2023 года: какие работы сейчас ведутся в ПГТУ и МГУ

В Приазовском государственном техническом и Мариупольском государственном университетах продолжаются масштабные работы (подробнее)