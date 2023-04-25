Бойцы российского спецназа уничтожили боевиков ВСУ в районе Авдеевского коксохимического завода

Позицию противника обнаружила разведка, после чего по личному составу украинской армии был нанесен минометный удар. Фото: ЛИЦ

Бойцы подразделения спецназа ВС РФ выявили и уничтожили украинских боевиков в районе Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщили в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Там уточнили, что позицию противника обнаружила разведка, после чего по личному составу украинской армии был нанесен минометный удар.

- Бойцы подразделения специального назначения в ходе ведения разведки выявили позицию противника в районе Авдеевского коксохимического завода на которой находился личный состав. По выявленной цели было нанесено огневое поражение с помощью 120-мм миномётов, в результате чего противник был уничтожен, - проинформировали в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили позиции ВСУ под Авдеевкой. Так, артиллерийские расчеты 1487 полка нанесли удары по обнаруженным разведкой целям. Позиции противника были вскрыты и поражены зажигательными боеприпасами.

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