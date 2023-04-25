1 мая в Мариуполе запустят трамвайное движение Фото: Александр ИВАНОВ

Торжественный запуск трамвайного движения в Мариуполе состоится 1 мая – к 90-летию мариупольского трамвая. Город-побратим – Санкт-Петербург - подарил жителям Мариуполя возможность вновь пользоваться услугами рельсового транспорта.

16 апреля были завершены все ремонтные и пуско-наладочные работы первой восстановленной трамвайной линии Мариуполя. За два с половиной месяца работ подрядчиками были выполнены: монтаж новой контактной сети по всей длине маршрута, укладка новых питающих фидеров, замена всех питающих силовых подстанций, замена фидерных шкафов, замена дистанции рельсового пути, поврежденной боевыми действиями, замена поврежденных опор контактной сети.

Как говорят транспортные старожилы Мариуполя, связавшие свою работу с электротранспортом, ремонт контактной сети проведен на высшем уровне.

Как в Мариуполе трамвай впервые вышел на обкатку по восстановленной линии - на нашем сайте.

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