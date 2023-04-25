Под Донецком уничтожили станцию наведения зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ

В небе над ДНР были сбиты также вражеские беспилотные летательные аппараты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Под Донецком российские военные уничтожили радиолокационную станцию наведения зенитного ракетного комплекса С-300, которая находилась на вооружении ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что комплекс находился в районе населенного пункта Селидово.

- В районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, российские военнослужащие продолжают уничтожать места дислокации украинских боевиков. Так, артиллерийские расчеты 1487 полка нанесли удары по обнаруженным разведкой целям на Авдеевском направлении. Позиции противника уничтожили зажигательными боеприпасами. Тем временем разведчики 1-го Донецкого корпуса обнаружили группу военнослужащих 59-й мотопехотной бригады ВСУ, которая выдвигалась в сторону передовых позиций. По украинским боевикам был нанесен точный удар, противник понес потери.

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