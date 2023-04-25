В ДНР работают над расширением возможностей морского порта в Мариуполе

Сейчас пропускная способность порта составляет 3,4 миллиона тонн груза в год Фото: Иван ЖИЛЯК

Федеральное агентство морского и речного транспорта вместе с властями Донецкой Народной Республики работает над расширением возможностей морского порта в Мариуполе. Об этом сообщил ДАН глава Росморречфлота Захарий Джиоев.

Он заявил, что из 18 грузовых причалов, которые имеются в наличии в порту Мариуполя, 14 можно использовать в работе. Причалы универсальные - здесь могут осуществлять перевалку любых видов грузов. Пропускная способность порта составляет 3,4 миллиона тонн в год.

- Дальнейшая возможность расширения его возможностей зависит от потребностей региона как в вывозе, так и в завозе грузов. С регионом идет активная работа по этому вопросу, - отметил Джиоев.

По словам руководителя Росморречфлота, отгрузку топлива можно осуществлять по схеме «судно - автомобиль», а выгружать стройматериалы можно на склады открытого хранения. Напомним, ранее сообщалось, что на ремонт Мариупольского порта в этом году планируют направить 1,3 миллиарда рублей. Также в порту хотят восстановить системы обеспечения безопасности мореплавания.

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