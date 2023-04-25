Свято-Игнатьевский храм в Донецке поврежден при обстреле ВСУ

Православные особенно чтят это место Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Свято-Игнатьевский православный храм в Донецке поврежден обстрелом со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Куйбышевского района повреждены фасад и остекление Свято-Игнатьевского Храма по проспекту Манежному, - проинформировал мэр.

Отметим, что храм расположен недалеко от Донецкого аэропорта, уничтоженного в ходе вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году. Сколько обстрелов пережил Свято-Игнатьевский храм - не счесть. Однако православные стремятся сюда, потому как особенно чтят это место.

Дело в том, что на территории храма (это, кстати, первый большой храм Донецка, открывшийся после десятилетий государственного атеизма), есть могила архимандрита Антония (Чернышева). Он строил этот храм, к отцу Антонию ходили за советом, а когда умер - совет стали спрашивать на его могиле. Люди говорили, что батюшка обладал даром предвидения. И особая сила есть и у его могилы. Это человек с потрясающей судьбой, который, собственно, был родоначальником храма и его душой.

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