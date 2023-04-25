Вице-премьер ДНР рассказал о мерах предотвращения лесных пожаров в регионе

Жителям Республики следует соблюдать пожарную безопасность при нахождении в лесу. Фото: МЧС ДНР

Представители Госкомлесохоты ДНР доложили о мерах, которые предприняли власти региона для предотвращения лесных пожаров. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков по итогам Всероссийского селекторного совещания под председательством зампреда Правительства РФ Виктории Абрамченко.

— В Республике введен пожароопасный сезон с 1 апреля 2023 года, создан оперативный штаб, в тестовом режиме запущена диспетчерская служба. Также в ДНР разработаны и направлены на предприятия комплексные мероприятия по нераспространению лесных пожаров и запущен в действие Комплексный план обеспечения пожарной безопасности в лесах, — отметил Ежиков.

Вице-премьер подчеркнул, что основная причина лесных пожаров в ДНР – возгорание в результате обстрелов.

— Но и гражданам стоит помнить о противопожарных мерах в лесистой местности, — добавил зампред Донецкой Народной Республики.

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