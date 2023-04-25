ВФУ и грузинские наемники вступили в перестрелку в районе Константиновки

Ссора переросла в вооруженный конфликт, пострадали 10 боевиков (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Конфликт между украинскими боевиками и грузинскими военнослужащими в районе Константиновки перерос в перестрелку. В результате ссоры ранения получили десять человек, трое — погибли. Об этом рассказал подполковник в отставке Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

— Украинское командование в приказном порядке заставило радикалов предоставить грузинам обжитый и хорошо оборудованный пункт временной дислокации. Когда наемники приехали, завязалась словесная перепалка, переросшая в перестрелку, в результате которой общие потери составили порядка 10 человек, из которых три безвозвратные, — отметил Марочко.

Подполковник в отставке добавил, что по факту перестрелки в районе временно оккупированной Константиновки возбуждено уголовное дело, работает военная прокуратура и Служба безопасности Украины.

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