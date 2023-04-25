Молодая Гвардия Единой России проведет в Мариуполе патриотический форум для молодежи

Глава города обсудил вопросы организации форума с представителями МГЕР. Фото: Моргун/ТГ

Молодая Гвардия Единой России проведет в Мариуполе образовательно-патриотический форум для активистов организации. Участники форума смогут пообщаться с молодыми мариупольцами, обменяться мнениями и наработать дальнейшие планы по развитию молодежного движения в городе. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— С представителями Молодой Гвардии Единой России обсудили предложение о проведении в Мариуполе образовательно-патриотического форума для активистов организации. Считаю эту инициативу очень важной и ценной как для активистов МГЕР, особенно еще не принимавших участие в волонтерских миссиях в Мариуполе, так и для местной молодежи, — отметил мэр.

Моргун добавил, что волонтеры МГЕР доставили в Мариуполь подарок, переданный губернатором Санкт-Петербурга.

— Благодарю губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за переданные приветственный адрес и замечательный подарок – книгу об истории и архитектуре Центрального района нашего города-побратима, — отметил градоначальник.

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