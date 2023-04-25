День Победы в ДНР 9 мая 2023: военного парада не будет, но состоятся другие акции

Мультимедийная выставка «Донбассовцы – Герои Сталинградской битвы».

В Донецкой Народной Республике военного парада на День Победы в ДНР 9 мая 2023 не будет. Но организаторы подготовили целый ряд других мероприятий.

В канун Дня Победы на территории мемориального комплекса Саур-Могила в Шахтерском районе состоится традиционный торжественный митинг. Об этом «КП» сообщили в Министерстве культуры ДНР.

С мая по июнь в Володарском, Углегорске, Тельманово и в других населенных пунктах Республики пройдет Всероссийская культурно-патриотическая акция «Рио-Рита - радость Победы». Задушевные концертные программы проведут сотрудники Донецкой филармония.

5 мая в Ждановке на одноименной шахте состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы, «По главной улице с оркестром». Для горожан выступят ведущие солисты «Донбасс Оперы». Они споют песни о войне, дружбе, любви и вере в победу.

Подробнее о мероприятиях к 9 мая читайте здесь.

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