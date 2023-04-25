На Саур-Могиле для школьников и студентов запустили культурно-исторический тур «Дорогами воинской славы»

Культурно-исторический тур призван познакомить с памятными местами Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне запускается культурно-исторический тур для учащейся и студенческой молодежи «Дорогами воинской славы». Он включает в себя посещение Саур-Могилы и Донецкого республиканского краеведческого музея. Тур будет действовать до октября (включительно).

- Культурно-исторический тур призван познакомить юных жителей Республики с памятными местами и историей, связанной с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В тур входит посещение одиннадцати памятных мест в различных населенных пунктах Республики. В том числе легендарная высота Саур-Могила, братская могила советских воинов в селе Дмитровка, где похоронена летчик-истребитель Лидия Литвяк, мемориальный комплекс в Макеевке и другие, - рассказала «КП» заместитель генерального директора по научной работе Донецкого республиканского краеведческого музея Татьяна Фарафонова.

Экспедиторами в этом туре будут научные сотрудники. Они расскажут о подвигах советского народа, боевых действиях и выдающихся личностях, а также покажут документальные фильмы.

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