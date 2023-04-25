В Ясиноватой планируют реконструировать главную площадь города

Город практически ежедневно обстреливают украинские боевики, но он продолжает жить и развиваться. Фото: ДАН

В Ясиноватой планируют восстановить главную площадь города — площадь Ленина. Власти уже закупили необходимые материалы для замены тротуарной плитки и установки новых лавочек. Об этом рассказал глава администрации города Дмитрий Шевченко.

— Мы планируем реконструировать площадь имени Ленина. Намерены там заменить тротуарную плитку, бордюры, поставить новы лавочки и урны, а также облагородить новые клумбы с цветами. Все необходимые материалы уже приобретены. Начнем работы в скором времени, — рассказал мэр.

Шевченко подчеркнул, что власти населенного пункта также планируют обновить систему уличного освещения, но средств на реализацию этого проекта пока нет.

Напомним, что ранее в Ясиноватой завершился самый сложный за все время отопительный сезон. Город прошел этот сезон не хуже, а зачастую и лучше тех населенных пунктов, что находятся за сотни и тысячи километров от линии боевого соприкосновения. Во многом благодаря самоотверженной работе местных коммунальных служб и помощи других регионов России.

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