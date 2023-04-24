Минимум десять частных и один многоквартирный жилой дом повреждены обстрелами ВСУ на западе Донецка

Последствия обстрела Петровского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Минимум десять частных и один многоквартирный жилой дом были повреждены обстрелами ВСУ в Петровском районе Донецка. В одном из домов частного сектора в результате прямого попадания снаряда возник пожар. Такие данные обнародовали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Напомним, в течение всего дня Петровский район Донецка находился под массированным обстрелом ВСУ. По данным СЦКК на 20:00 24 апреля, украинские боевики выпустили по Петровке почти 40 артиллерийских снарядов калибром 152 и 155 миллиметров и 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате получил ранения мужчина 1950 года рождения и была контужена девушка-подросток 2007 года рождения.

Кроме того, пострадал частный сектор. Так, в результате обстрела жилых кварталов серьезные повреждения получил дом по улице Ветеранов, а также сгорел гараж с автомобилем по улице Путь Социализма. Также получили повреждения дома по переулку Выборгскому, улицам Ульянова и Победы.

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