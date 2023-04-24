Трамвайное движение в Мариуполе возобновят 1 мая

Совсем скоро на линии выйдет первый электротранспорт. Фото: ТГ/Солнцев

Запуск трамвайного движения в Мариуполе планируется произвести 1 мая. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

Там уточнили, что в данное время электротранспорт проходит тестовую обкатку по восстановленным после боевых действий линиям. В довоенное время в приморском городе насчитывалось 70 трамвайных вагонов, но большая их часть была полностью уничтожена. Серьезно пострадали также контактные сети и рельсовые пути.

Чтобы вернуть в город трамвайное движение, специалистам пришлось проделать немалый объем работ. Благодаря шефской помощи Санкт-Петербурга в Мариуполе произвели ремонт поврежденных опор контактной сети, заменили дистанцию рельсового пути и шпалы, продолжают восстанавливать здание депо и рабочие цеха.

Сейчас полностью готовы к работе 13 вагонов, их обкатывают по пути от депо № 3 до улицы Куприна. Полноценное возобновление трамвайного движения в Мариуполе запланировали на 1 мая.

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