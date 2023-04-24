При обстреле Петровского района Донецка была контужена девушка

Сейчас мирной жительнице оказывают медицинскую помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела Петровского района Донецка была контужена девушка 2007 года рождения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что сейчас мирной жительнице оказывают медицинскую помощь.

- Пострадавшая госпитализирована в ДОКТМО, - проинформировал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что Петровский район Донецка находится под массированным обстрелом ВСУ. По данным СЦКК ДНР на 20:00 24 апреля, украинские боевики выпустили по Петровке почти 40 артиллерийских снарядов калибром 152 и 155 миллиметров и 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате получил ранения мужчина 1950 года рождения, пострадал жилой сектор.

Так, в результате обстрела жилых кварталов Петровского района Донецка серьезные повреждения получил дом по улице Ветеранов, а также сгорел гараж с автомобилем по улице Путь Социализма. Кроме того, получили повреждения дома по улицам Ульянова и Победы, а также по переулку Выборгскому.

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О нанесенном ущербе сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин (подробнее)