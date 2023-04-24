Житель Тореза похитил у отчима 750 тысяч рублей на открытие СТО

Теперь злоумышленника ожидает суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Торезе сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, который похитил крупную сумму денег у отчима. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

Там уточнили, что злоумышленник решил открыть собственный бизнес по ремонту автомобилей, однако средств на «раскрутку» не было. Тогда он решил украсть их у мужа своей матери. В течение двух месяцев мужчина приходил в родительский дом в гости, и в один из таких визитов обнаружил сейф с крупной суммой денег и ключи от него. Деньги вор забирал частями, чтобы их пропажа дольше оставалась незамеченной.

На похищенные средства горе-«бизнесмен» успел купить гараж, четыре автомобиля, инструменты, дорогой телефон и даже одежду. Однако шиковать пришлось недолго - вора взяли с поличным.

- Фигурант дал признательные показания и раскаялся в содеянном. В целях возмещения потерпевшему причиненного материального ущерба стражи порядка изъяли добытое преступным путем имущество и наложили на него арест, - заявили в МВД.

Сообщается, что теперь мужчину ожидает суд. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет и крупный штраф.

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