«Росагролизинг» поддержит агропром ДНР через механизмы льготного лизинга

Для аграриев ДНР, как и других новых регионов России, расширят возможности покупки техники по льготному лизингу. Фото: ТГ/Пушилин

«Росагролизинг» поддержит сельхозпроизводителей новых регионов России через механизмы льготного лизинга. На эти цели будут направлены 2 миллиарда рублей. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе компании.

Там уточнили, что сейчас «Росагролизинг» ведет активную работу по сбору заявок на приобретение техники и оборудования в лизинг от аграриев ДНР.

- Совокупный объем инвестиций Росагролизинга в удовлетворение потребности в первоочередных средствах производства для новых регионов России составляет 2 миллиарда рублей, - отметили в компании.

Уточняется, что специалисты уже обучили аграриев условиям льготного лизинга, правильному оформлению заявок, работе с цифровыми сервисами компании, а также особенностям ведения бизнеса в АПК.

Напомним, ранее сообщалось, что более 80% сельскохозяйственной техники в ДНР устарело. Срок ее эксплуатации превышает 10 лет, то есть больше нормативного срока износа. Для обновления парка в этом году планируется предоставить предприятиям услуги льготного лизинга.

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