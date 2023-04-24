С начала года реабилитацию и восстановление в Ростовской области прошли более 100 военнослужащих ДНР

Порядка 30 бойцов из этого числа смогут пройти восстановительный курс в ближайшие две недели. Фото: Минсоцтруда ДНР

С начала этого года в санаториях Ростовской области смогли оздоровиться более 100 военнослужащих ДНР. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики.

- С начала 2023 года реабилитацию и восстановление в Ростовской области прошли 103 военнослужащих, получивших ранения и увечья в ходе выполнения боевых задач по защите ДНР, - заявили там.

В ведомстве отметили, что очередная группа из этого числа отправилась в ростовский санаторий «Тополь» сегодня. Это порядка 30 бойцов, которые смогут пройти восстановительный курс при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварения и нарушения обмена веществ.

Эта поездка стала уже седьмой по счету и так же, как и все предыдущие, состоялась при содействии региональной общественной организации социально-правовой помощи инвалидам «Русичи-центр» из Москвы. Организация обеспечила военнослужащих путевками в санаторий и оплатила им трансфер.

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