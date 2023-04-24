В Мариуполе внедрят систему продажи жилья через эскроу-счета

Государство гарантирует покупателям возвращение средств при затянувшейся стройке или банкротстве застройщика. Фото: ТГ/Иващенко

В Мариуполе планируют внедрить систему продажи жилья через эскроу-счета - особую систему расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком, гарантирующей первому возвращение средств при затянувшейся стройке или банкротстве второго. Сейчас в городе готовят площадки под строительство новых многоквартирных домов. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, который побывал в Мариуполе с рабочей поездкой.

- В рамках поездки мы осмотрели и площадки под новое строительство многоквартирных домов, дальше планируем приглашать на них застройщиков и внедрять систему продажи жилья через эскроу-счета так же, как и во всех остальных российских субъектах, - заявил он.

Отметим, что российский вице-премьер лично вручил мариупольцам ключи от двух новых многоквартирных домов, где смогут разместиться более 150 семей. По словам Хуснуллина, в Мариуполе необходимо также масштабнее развивать строительство частных домов - для этого есть и место, и необходимые силы.

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