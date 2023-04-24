Петровский район Донецка под массированным огнем ВСУ: Горят дома, ранен пожилой мужчина

Последствия обстрела Петровского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Петровский район Донецка находится под массированным обстрелом ВСУ. Противник продолжает обстреливать эту часть города из натовской артиллерии и РСЗО. В результате обстрелов был ранен мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района сегодня днем получил ранения мужчина 1950 года рождения, - проинформировал мэр.

Тем временем в СЦКК ДНР отметили, что с начала суток ВСУ пять раз открывали огонь по Петровскому району Донецка, выпустив в его направлении около 40 снарядов из арторудий и РСЗО. Повреждены жилые дома по пяти адресам, в одном из них после прямого попадания снаряда начался пожар.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО, выпустив 20 ракет по Петровскому району. В результате обстрела на улице Победы получили повреждения два дома частного сектора - там пострадало остекление.

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