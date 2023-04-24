Украинские боевики обстреляли Донецк из РСЗО

Петровский район, микрорайон Тихий. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские боевики выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили направление огня и время обстрела.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО, - проинформировали наблюдатели.

Тем временем в мэрии сообщили о последствиях обстрела Петровского района.

- На улице Победы повреждения получили 2 дома частного сектора - повреждено остекление, - написал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Приморском районе Мариуполя в частном секторе рухнул беспилотник. Предположительно, дрон направлялся в сторону морского порта.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Куйбышевском районе Донецка обнаружены противотанковые мины

Они находятся на территории поселка шахты «Октябрьский рудник» (подробнее)