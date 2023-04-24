В результате обстрела предприятия «Донэлектроавтотранс» в Донецке повреждены 8 автобусов

Последствия вчерашнего обстрела автопарка предприятия. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате вчерашнего обстрела предприятия «Донэлектроавтотранс» в Куйбышевском районе Донецка были повреждены несколько автобусов. О характере нанесенного автопарку ущерба сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Получили повреждения 8 автобусов большой вместимости, - проинформировал он в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее градоначальник заявлял о разрушениях на территории «Донэлектроавтотранса» при обстреле Донецка. Предприятие попало под обстрел ВСУ вечером 23 апреля. В результате попадания 155-мм снарядов повреждения получил автопарк.

- В результате обстрела Куйбышевского района зафиксированы разрушения на территории предприятия «Донэлектроавтотранс» по улице Югославской. Повреждено несколько автобусов. Жертв нет. Масштабы разрушений уточняются, - уведомил горожан Кулемзин.

Тем временем ВСУ выпустили кассетные ракеты с немецкими минами АТ2 по поселку Октябрьский в этом же районе. На месте уже работают специальные службы по устранению последствий.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

За сутки ВФУ выпустили по ДНР более 250 снарядов

Погибли три мирных жителя (подробнее)