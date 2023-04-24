Военнослужащие продолжают наносить удары по позициям ВФУ, освобождая Республику (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Российские военнослужащие уничтожили позиции вооруженных формирований Украины, расположенные в районе Авдеевки. Позиции противника были поражены зажигательными боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— Артиллерийские расчеты 1487 полка продолжают наносить удары по обнаруженным разведкой целям на Авдеевском направлении. Позиции противника были вскрыты и поражены зажигательными боеприпасами, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее разведчики 1-го Донецкого корпуса обнаружили группу военнослужащих 59-й мотопехотной бригады ВСУ, которая выдвигалась в сторону передовых позиций. По украинским боевикам был нанесен точный удар, противник понес потери. В результате удара уничтожены бронеавтомобиль HMMWV, склад боеприпасов, 5 боевиков и еще один ранен.

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