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НовостиПолитика24 апреля 2023 13:03

Российские военнослужащие уничтожили позиции ВСУ под Авдеевкой

Военные продолжают уничтожать места дислокации украинских боевиков
Виктория ПОДАРОВА
Военнослужащие продолжают наносить удары по позициям ВФУ, освобождая Республику (архивное фото)

Военнослужащие продолжают наносить удары по позициям ВФУ, освобождая Республику (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Российские военнослужащие уничтожили позиции вооруженных формирований Украины, расположенные в районе Авдеевки. Позиции противника были поражены зажигательными боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

— Артиллерийские расчеты 1487 полка продолжают наносить удары по обнаруженным разведкой целям на Авдеевском направлении. Позиции противника были вскрыты и поражены зажигательными боеприпасами, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее разведчики 1-го Донецкого корпуса обнаружили группу военнослужащих 59-й мотопехотной бригады ВСУ, которая выдвигалась в сторону передовых позиций. По украинским боевикам был нанесен точный удар, противник понес потери. В результате удара уничтожены бронеавтомобиль HMMWV, склад боеприпасов, 5 боевиков и еще один ранен.

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