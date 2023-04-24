В ДНР планируют заменить порядка 1500 лифтов

За год в ДНР провели капитальный ремонт 353 лифтов. Фото: Минстрой ДНР

По итогам круглого стола, который прошел на базе Донецкой академии строительства и архитектуры, определены основные задачи в сфере лифтового хозяйства Республики. Среди них — обновление и систематизация данных о лифтах, а также замена устаревших и поврежденных конструкций в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

— До 2022 года на территории Донецкой Народной Республики в жилом фонде насчитывалось более шести тысяч лифтов. С освобождением территорий, и расширением жилищного фонда, их количество увеличивается, как и объем предстоящих работ. На сегодняшний день лифтовое хозяйство ДНР находится в неудовлетворительном состоянии. В замене нуждается более 1500 лифтов, значительная часть из них – в Мариуполе, — отметили в пресс-службе.

В Минстрое добавили, что около пяти тысяч лифтов также подлежат замене из-за истечения 25-летнего срока эксплуатации. Большинство из них находятся в Донецке, Макеевке и Горловке.

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