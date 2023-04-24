Свердловская область запланировала масштабный ремонт дорог в Макеевке

Ремонт дорожного плотна запланирован на семи улицах города (архивное фото). Фото: Солнцев/ТГ

Регион-шеф Свердловская область отремонтирует в Макеевке порядка 78 тысяч квадратных метров дорожного полотна в 2023 году. Масштабное восстановление дорог запланировано в четырех районах города-спутника Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Макеевки.

— В Центрально-Городском районе Свердловская область отремонтирует улицу Донецкую. В Червоногвардейском районе — улицы Победы и Антропова. В Горняцом — улицы Репина и Свердлова, а в Советском — улицы Дорожная и Кирова (до и после железнодорожного переезда), — отметили в администрации города.

Напомним, что в Донецке в течение года отремонтируют более 200 автомобильных дорог. Сейчас работы ведутся на улицах Челюскинцев, Ходаковского, Розы Люксембург, Сеченова, бульваре Шахтостроителей, проспектах Павших Коммунаров, Ильича, Титова и в переулке Орешкова. В сравнении с прошлым годом объемы работ увеличатся примерно в полтора раза.

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